У нас один враг – советская Москва и имперский Петербург. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Насколько мы вместе можем быть независимыми? У нас один враг, и это продолжается уже больше, чем четыре года войны, больше, чем правительство советской Москвы и имперского Петербурга. Именно здесь, в нашей части Европы, на землях наших народов, и, что важно, в памяти людей происходит противостояние между двумя формами правления обществом», — отметил украинский лидер.



При этом он указал на то, что Россия значения не имеет. «Ибо тот, кто против народов, исторически всегда проигрывает», — сказал Зеленский.

