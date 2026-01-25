Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в современной Беларуси у народа меньше прав, чем у домашнего питомца президента Александра Лукашенко. С таким заявлением он выступил во время памятного мероприятия, посвящённого Январскому восстанию 1863–1864 годов, которое прошло в Вильнюсе в воскресенье, 25 января.

«Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси. К сожалению. Был шанс в 2020 году изменить это, и я уверен, будет ещё шанс. Но тогда поддержки для белорусов просто не хватало. А теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, дороже и опаснее стало для всех — из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше», — заявил Зеленский, назвав нынешнюю Беларусь «российским генерал-губернаторством».

Президент Украины также описал, каким образом, по его мнению, режим Лукашенко способствует российской агрессии против Украины и создаёт угрозы для Европейского Союза. Он заявил, что операторы российских реактивных беспилотников действуют в том числе с территории Беларуси, оттуда же поддерживается связь для ударов, а сама страна используется Россией как инструмент давления на Европу. Кроме того, по его словам, белорусская промышленность и торговые связи работают в интересах российской военной машины.

Зеленский призвал поддержать белорусскую оппозицию и отдельно поблагодарил белорусских добровольцев, которые воюют на стороне Украины. «Я хочу сказать отдельно для народа Беларуси — вы европейский народ, который будет вместе со всеми нашими народами. В нашей свободной Европе. В Европе мирной, в Европе сильной», — отметил он.

Глава украинского государства подчеркнул, что Европа должна действовать, а война должна быть остановлена, добавив, что безопасность и свобода народов являются ключевыми европейскими ценностями.