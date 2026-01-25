Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении на долгие годы блокировать вступление Украины в Европейский союз, что, по мнению украинской стороны, противоречит интересам не только Украины, но и этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Подобная риторика должна расцениваться как манипуляция историческими травмами венгерского народа и их использование в политических целях», — подчеркнул Сибига. Он отметил, что у Орбана и его команды нет реального интереса к благополучию и безопасности венгров в Украине.

Министр добавил, что блокирование вступления Украины в ЕС фактически служит интересам России и способствует затягиванию войны в Европе.