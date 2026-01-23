Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в стране. По его словам, Киев заинтересован в смене венгерского правительства, поскольку нынешний кабинет не допустит вступления Украины в ЕС.

«Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — подчеркнул Орбан, добавив, что Будапешт будет бороться с попытками иностранного вмешательства.

На саммите ЕС в Брюсселе Еврокомиссия представила дорожную карту, предусматривающую возможное присоединение Украины к сообществу к 2027 году.