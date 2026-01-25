В Физулинском районе из-за сильного обледенения проезжей части граждане оказались в беспомощном положении в своих автомобилях.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были направлены пожарные-спасатели Физулинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны ведомства.

В ходе осмотра было установлено, что автомобили марок Jeep и Mitsubishi не могут продолжить движение из-за скользкой дороги.

Спасатели оказали гражданам необходимую помощь, после чего автомобили смогли продолжить движение. Пострадавших нет.

