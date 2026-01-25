Сегодня день рождения известного миллионера, мецената, действительного государственного советника Российской империи, основателя первой на мусульманском Востоке женской школы гаджи Зейналабдина Тагиева.

Гаджи Зейналабдин Тагиев родился 25 января 1838 года в Баку.

Отец его — башмачник Таги — был родом из крепостной части Баку, мать — Анаханум — уроженка апшеронского селения Бильгя. В 10 лет отец устраивает его учеником к одному из бакинских каменщиков. Тагиев начинает таскать кадки с раствором. В 12 лет он уже обтесывал камни, а в 15 лет начинает работать каменщиком. Вскоре становится строителем-подрядчиком.

В 1873 году Зейналабдин с двумя компаньонами арендовал землю в Биби-Эйбате. Наняли чернорабочих, мастера, приобрели оборудование и, соорудив вышку, принялись бурить скважину. Расходы росли день ото дня, а нефть никак не показывалась. Компаньоны приуныли и заглядывали на буровую все реже и реже. Тем более, что зимой на участке царил адский холод, летом — адская жара, а северный хазри и южный гилавар поднимали тучи пыли. В конце концов, потеряв надежду, компаньоны решили продать свой пай. Гаджи возвращает их долю и становится единоличным владельцем земли. Неудача не обескураживает его. С завидным упорством он продолжает бурить скважину, подбадривает рабочих и, терпя материальные затруднения, тем не менее аккуратно выплачивает им ежедневный заработок. Наконец, из скважины забил фонтан. Сын бедного башмачника Таги, палчигчи-Зейналабдин, становится миллионером Тагиевым…

Тагиев был нефтепромышленником, владельцем мельницы, фабрикантом, крупным рыбопромышленником (почти все рыбные промысла в окрестностях Куры и Каспия принадлежали ему), торговцем и хозяином грузовых судов. У него были большие леса в Кубе, Евлахе, Атлыхане. В живописных окрестностях Энзели и Решта раскинулись густые леса, также принадлежавшие Гаджи Зейналабдину, который отстроил здесь красивое имение, имел свою деловую контору. Подобные же представительства у Гаджи были во многих городах. В Иране ему принадлежало несколько караван-сараев, в Москве Тагиев построил четырехэтажный дворец…

От азербайджанского берега Каспия до берегов Дагестана, Дербента и Порт-Петровска (ныне Махачкала) на протяжении 300 километров раскинулись рыбные промысла Тагиева.

Обладая громадными капиталами, Тагиев реорганизовал промысла в Дагестане, построил бондарный завод. В порту построил специальные пристани для приемки рыбы. Ни одна селедка не могла попасть на рынок без марки Тагиева. Цены на рыбные товары поднялись сразу на 50%. И чтобы рыба не уплывала на частный рынок, Тагиев повысил на 50% оплату рыбакам-красноловцам.

Развитию рыбной промышленности способствовал и построенный Тагиевым в Порт-Петровске холодильник. Построил к нему железнодорожный подъездной путь. Стало возможным экспортировать рыбу в Россию в вагонах-рефрижираторах. Для реализации продукции рыбной промышленности Тагиев максимально использовал и возможности железной дороги, которая соединила Азербайджан и Дагестан с Россией.

Рыбные промысла на берегу Куры Тагиев арендовал у государства.

Тагиев сыграл большую роль также в развитии текстильной промышленности в Азербайджане и Дагестане. Мусульмане этих республик получали на саван бязь из России. Но многие религиозные деятели негативно относились к товарам из христианской страны. Тагиев взялся и за эту проблему, решил построить в Баку Текстильную фабрику, но встретил серьезные преграды. Ему не разрешали строить текстильную фабрику.

Завязалась ожесточенная борьба с 28 крупнейшими фабрикантами, во главе с королем русского текстиля Саввой Морозовым. В лице Тагиева видели серьезного конкурента. Их тревожила близость к Баку хлопковых плантаций. Они опасались выпустить из рук рынки сбыта в Иране, Турции, Туркестане, Закавказье. Угроза нависла и над рынками сбыта на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Дорогими подарками Тагиев добился разрешения на постройку фабрики для выработки только бязи. В результате мусульмане стали покупать бязь Тагиева лучшего качества и по дешевой цене.

Многие считают Гаджи Зейналабдина Тагиева отцом азербайджанской экономики.

Бакинские судоверфи, нефтяные заводы, первая конно-железная дорога, пожарное депо, бакинский водопровод, первые банки — синдикаты, первый хлопчатобумажный комбинат, школы, медресе, мечети (в том числе и на территории России), больницы, театры открывались и развивались с подачи и на деньги одного из самых весомых и щедрых бакинских миллионеров-промышленников Тагиева.

Он был очень активен во всех вопросах, касающихся развития промышленности в своей стране.

В 1918 году Тагиев направил Нариману Нариманову план восстановления экономики в Азербайджане, который позже был принят новой властью на вооружение. А в конце XIX — начале XX века его денежные вложения в развитие экономики Азербайджана действительно были весьма значительны.

Немало денег было отдано Тагиевым на благоустройство города, он всегда горячо ратовал за чистоту улиц. В 1895 году он ссудил городской управе 750 тыс. рублей сроком на 35 лет.

Однако еще больше Гаджи Зейналабдина Тагиева знают и почитают за благотворительную деятельность, где он проявил себя особенно заметно.

Тагиев не только спонсировал учебу в самых престижных заграничных учебных заведениях будущих специалистов — азербайджанцев: нефтяников, юристов, врачей, политологов, но и добился, чтобы в Баку открыли собственный политехнический институт, где преподавали лучшие профессора того времени.

Кстати, чтобы заранее предотвратить возможную текучесть ценных кадров, Тагиев отправлял на учебу молодых людей, взяв подписку об их непременном возвращении на родину и женитьбе исключительно на девушках- мусульманках. В частности, для повышения статуса их будущих жен и, прежде всего, понимая необходимость получения образования и для женщин, он открывает школу, — то была первая на Востоке светская школа-пансион для девочек-мусульманок, основанная Г.З.Тагиевым в 1901 году.

В то же время в театре Тагиева на сцену выходят первые женщины-актрисы.

Интересный факт: в честь мецената известным в то время композитором Кнеидиным (у М.Сулейманова – Гаджибековым) был написан марш Тагиеву, который звучал каждый раз при появлении Тагиева в театре.

Как человек, вышедший из бедной среды, он хорошо понимал нужды простых людей и постоянно о них заботился. На предприятиях Тагиева рабочие получали приличное по тем временам жалованье. Для своих рабочих Тагиев построил мечеть, для их детей — школу, организовал курсы самообразования, открыл аптеку и медпункт.

В начале 1890-ых г.г. Тагиев поставил своей задачей, которую успешно разрешил в 1896г., открытие школы садоводов в Мардакянах. До сих пор сады в Баку и окрестных деревнях устраивались приезжими специалистами. Сейчас же в этой школе началась не только подготовка собственных, азербайджанских кадров в этой области, но и дети малоимущих родителей получили возможность получить школьное образование, открывшее для многих путь в жизнь.

В 1895 г. Г.З.А. Тагиев жертвует большую сумму денег на постройку мечети в Санкт-Петербурге.

Г.З.Тагиев пользовался популярностью и уважением далеко за пределами своей страны. Банк Тагиева считался одним из самых надежных банков в Российской империи.

С приходом большевиков к власти ситуация изменилась. У миллионеров было конфисковано все личное имущество. По просьбе мардаканцев Нариманов предоставил Тагиеву право выбора места жительства. Гаджи выбрал дом в Мярдаканах.

Гаджи Зейналабдин Тагиев умер в 1924 году 1 сентября на 86-м году жизни.