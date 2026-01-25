Сегодня житель Таллина Саркис Петросян провел акцию протеста во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Свою акцию он сопроводил песней под названием «Нолду Пашинян», написанной азербайджанцами.

«Пашинян был избран 600000 человек, а Гарегин II — 10 миллионами армян, и меньшинство не должно принимать решения. Они разослали смс сотрудникам детских садов и школ за 20 минут, чтобы те поскорее приехали. Мне жаль этих людей, которые так унижаются ради мизерных зарплат», — заявил Петросян.

Петросян добавил, что таким образом выразил протест против политики действующих властей. «Этой акцией я хотел показать унижение нашего общества — то, как в течение последних пяти лет Пашинян унижает нас», — приводит «Спутник» его слова.

Напомним, что композиция «Нолду Пашинян» стала очень популярной в Азербайджане после разгрома Армении.

