За последние сутки, с 24 на 25 января, россияне потеряли на фронте еще 1200 солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили 32 артсистемы, 847 дронов, 115 единиц автотехники и не только. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 25 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

личного состава — около 1234040 (1020) чел.

танков — 11605 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 23950 (+1) ед.

артиллерийских систем — 36612 (+32) ед.

РСЗО — 1624 (+1) ед.

средства ПВО — 1286 (+3) ед.

самолетов — 434 ед.

вертолетов — 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 114896 (+847) ед.

крылатые ракеты — 4205 (+15) ед.

корабли/катера — 28 ед.

подводные лодки — 2 ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 75759 (+115) ед.

специальная техника — 4 050 ед.