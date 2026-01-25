В ночь на воскресенье, 25 января, Вооружённые силы Украины атаковали шесть регионов России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов — 18 — было уничтожено над Брянской областью, ещё 15 сбили над Краснодарским краем. Под удар также попала Ростовская область — там перехватили 9 беспилотников. Четыре дрона уничтожили над Орловской областью, по три — над Белгородской и Астраханской областями.

Минобороны подчеркнуло, что все воздушные атаки были отражены силами ПВО, а население и инфраструктура серьёзно не пострадали.