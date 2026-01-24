23 января в рамках визита заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде в Баку состоялась его встреча с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Об этом сообщило посольство Ирана в Азербайджане.

«Во время встречи с удовлетворением были отмечены глубокие историко-культурные связи и нерушимые межнациональные узы между двумя странами. Обе стороны вновь выразили намерение углублять отношения во всех направлениях.

В ходе обсуждений Джалалзаде проинформировал азербайджанскую сторону о внутренней ситуации в Иране. Он выразил решительную позицию государства по защите национальной безопасности и стабильности, отметив разоблачение организованных внешними силами сетей, направленных на создание хаоса в стране. Заместитель министра сообщил, что при бдительности соответствующих органов и поддержке народа Иран в рамках своих законов и внутренних возможностей не допустит злоупотребления социальными требованиями и нарушения общественного порядка.

Азербайджанская сторона, подчеркнув приоритетный характер развития отношений с Ираном, вновь подтвердила позитивную позицию официального Баку по углублению двустороннего сотрудничества, а также обеспечению постоянства взаимного диалога и консультаций. На встрече было отмечено, что внутренняя стабильность и безопасность в Иране играют решающую роль в сохранении регионального мира, а также подчеркнута поддержка Азербайджаном порядка и спокойствия в соседней стране.

В конце встречи стороны подтвердили важность укрепления партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес. Было подчеркнуто, что развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения, добрососедства и общих интересов необходимо для обоих государств», — говорится в сообщении посольства.