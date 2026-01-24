Заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, которая на этой неделе посетила Азербайджан, рассказала, как Азербайджан избавил Европу от энергетической зависимости от России.

«Азербайджан оказал союзникам по НАТО очень полезную, решающую и существенную поддержку в преодолении прежней энергетической зависимости. Отказавшись от поставок энергии из России, они смогли заменить их поставками из Азербайджана. Благодаря этому была обеспечена безопасность нашего энергоснабжения, что имеет ключевое значение. Эти шаги воспринимаются с большим уважением и высоко ценятся. В то же время это позволяет Азербайджану вновь подчеркнуть свою репутацию надёжного источника энергии и нашего надёжного партнёра. Именно поэтому мы обсуждаем такие вопросы, как поддержка в сфере разминирования, безопасность морских портов и защита критической инфраструктуры. Всё это создает хорошую основу для дальнейшего сотрудничества, и именно поэтому я считаю, что данное партнёрство будет выгодным как для Азербайджана, так и для НАТО», — отметила она в интервью Азертадж.