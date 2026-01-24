Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде введением 100%-ных тарифов за сотрудничество с Китаем. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По его словам, если Канада станет «транзитным пунктом» для китайских товаров в США, это будет серьёзной ошибкой.

Трамп утверждает, что в этом случае Китай полностью поглотит Канаду, нанося ущерб бизнесу, социальной структуре и образу жизни страны. Он подчеркнул, что при заключении подобных сделок с Китаем на все канадские товары, поставляемые в США, будут немедленно введены 100%-ные пошлины.