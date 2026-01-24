Скончался житель Ходжалы Ильхам Гулиев, переживший Ходжалинский геноцид. О смерти Гулиева сообщили его родственники в социальных сетях, передают СМИ.

Гулиев запомнился всему миру по знаменитой фотографии, сделанной после событий ночи с 25 на 26 февраля 1992 года. Фотография, на которой застыли крик отчаяния, боль утраты и человеческое бессилие перед жестокостью, навсегда вошла в коллективную память как символ трагедии Ходжалы и страданий ее мирных жителей.

На кадре он плачет, прижимая к себе полуторагодовалого мальчика по имени Самир, своего родственника. В последующие годы он не раз рассказывал в интервью, что до последнего пытался спасти ребенка и вывезти его живым из оккупированного армянами города. Однако Самир получил огнестрельное ранение и скончался по дороге — на его руках.

Ильхам Гулиев родился в 26 августа 1965 года в Ходжалы, ему был 61 год.