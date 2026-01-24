Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны. В ней Россия, как полагают в Пентагоне, в обозримом будущем будет представлять «постоянную, но управляемую» угрозу для членов НАТО в Восточной Европе.

Пентагон публикует стратегию национальной обороны раз в четыре года. В 2022 году главным приоритетом в документе были угрозы, исходящие от Китая, а в 2018 году — от Китая и России.

В этот раз, однако, Белый дом обещает принципиально другой подход, нежели грандиозные стратегии предыдущих администраций после окончания холодной войны.

Новая стратегия предполагает, что союзники США должны взять на себя основные усилия по защите собственных интересов.