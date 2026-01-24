В новой Стратегии национальной обороны США приоритетом Вашингтона объявлена защита собственной территории и сдерживание Китая. Ответственность за оборону Европы и поддержку Украины возлагается на союзников по НАТО. По мнению Вашингтона, союзники по НАТО в состоянии взять на себя основную ответственность за оборону Европы.

«Это включает ведущую роль в поддержке обороны Украины. Как заявлял президент Трамп, война в Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркивал, это в первую очередь ответственность Европы», — сказано в стратегии.

В новой Стратегии национальной обороны США не упоминаются опасности изменения климата, которые администрация Байдена определяла как «возникающую угрозу». Как и в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной администрацией Трампа в декабре 2025 года, Стратегия национальной обороны ставит Латинскую Америку на первое место в повестке дня Соединенных Штатов. Пентагон «восстановит военное доминирование США в Западном полушарии. Мы будем использовать его для защиты нашей родины и нашего доступа к ключевым территориям во всем регионе», — говорится в документе.