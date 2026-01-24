Несмотря на то, что неблагоприятные погодные условия, продолжавшиеся несколько дней, в настоящее время относительно стабилизировались, последствия снегопадов все еще сохраняются. В частности, в горных и предгорных районах, а также в утренние и вечерние часы на открытых, продуваемых ветром участках, на дорогах с подъемами и спусками, а также на мостах существует высокая вероятность гололедицы.

Об этом говорится в заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции. Отмечается, что с учетом ожидаемого увеличения интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни водителей, планирующих поездки, просят не забывать о возможной гололедице, не выезжать на дороги на технически неисправных и не подготовленных к зимнему сезону транспортных средствах, а также по возможности планировать поездки в светлое время суток.

Кроме того, физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажироперевозки, рекомендуется отдавать предпочтение более безопасным маршрутам движения.