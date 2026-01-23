Азербайджан полностью оплатил членский взнос в регулярный бюджет ООН на 2026 год.

Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает Report.

«Азербайджан полностью оплатил взнос в регулярный бюджет ООН, и мы благодарим наших друзей в Баку», — подчеркнул он.

Он добавил, что, как и в предыдущие годы, Азербайджан вновь вошел в число первых стран, полностью оплативших членский взнос в бюджет ООН. На сегодняшний день, помимо Азербайджана, еще 24 государства — члена ООН полностью выполнили свои финансовые обязательства.