Строительство автомобильного моста Агбенд–Калале через реку Араз планируется завершить до праздника Новруз.

Об этом заявил в беседе с журналистами находящийся с визитом в Азербайджане заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Вахид Джалалзаде, передает АПА.

Говоря о ходе работ в Аразском коридоре, Джалалзаде отметил, что строительство автомобильной дороги продолжается ускоренными темпами.

«В настоящее время мы расширяем дорогу до четырёх полос движения. Строительство моста Агбенд–Калале через Араз планируем завершить до праздника Новруз», — подчеркнул заместитель министра.