Правоохранительные органы Азербайджана в 2025 году обеспечили блокировку 272 интернет-ресурсов, распространявших порнографические материалы.

Об этом сообщили на коллегиальном заседании Министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам 2025 года, передает Report.

Согласно информации, в рамках мониторингов в режиме реального времени в целом за год были выявлены и заблокированы 3 315 сайтов, а также аккаунтов и страниц в социальных сетях с запрещенным контентом.

В их числе — 954 ресурса, пропагандирующих религиозный радикализм и криминальный образ жизни, 769 платформ, занимавшихся онлайн-продажей наркотических средств, 272 сайта с порнографическим контентом, 189 ресурсов, распространявших вредоносные вирусы для компьютерных систем, а также 1 131 сайт, организовывавший незаконные спортивные букмекерские игры.