В Хатаинском районе Баку на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Хагани Рустамова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, водитель одного из легковых автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате машина сначала столкнулась с другим транспортным средством, двигавшимся по перекрёстку, а затем — со светофором.

В результате аварии водитель и пассажир получили травмы, один транспортный светофор был выведен из строя — сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом МВД незамедлительно приступили к работам по восстановлению светофорного объекта.