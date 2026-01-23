Белый дом оказался в центре скандала из-за публикации отредактированной фотографии активистки Некимы Леви Армстронг, выступающей против иммиграционной политики администрации США. Как сообщает CBS News, журналисты провели анализ изображения и пришли к выводу, что снимок был подвергнут цифровым изменениям.

Фотография Армстронг, задержанной за срыв церковной службы в штате Миннесота, была опубликована в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X. При этом в тот же день на странице министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм появилось оригинальное фото. На подлинном изображении активистка спокойно смотрит перед собой, тогда как на версии, размещённой Белым домом, она изображена плачущей.

Кроме того, к опубликованному Белым домом снимку была добавлена подпись: «Арестована крайне левая агитаторша Некима Леви Армстронг за организацию беспорядков в церкви в Миннесоте».

После волны критики со стороны пользователей соцсетей заместитель помощника президента США Кейлан Дорр заявил в X, что власти страны продолжат обеспечивать соблюдение закона, включая публикацию мемов о людях, которые, по его словам, совершают «чудовищные преступления» в Соединённых Штатах.