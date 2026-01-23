МИД России разработал законопроект, обязывающий всех граждан РФ, включая постоянно проживающих за границей, уведомлять власти о получении второго гражданства или вида на жительство. Документ был представлен в декабре и уже прошёл общественное обсуждение.

Согласно инициативе, россияне должны будут подавать уведомление в консульства в течение 60 дней после получения соответствующих документов, независимо от места проживания. Сейчас такая обязанность возникает только после въезда в Россию.

За неуведомление предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов. Тем, кто не сообщил о втором гражданстве или ВНЖ до вступления закона в силу, предоставят один год для исполнения требования. Возможность подачи уведомления через представителя по доверенности сохраняется.