Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что международное право на протяжении долгого времени применялось избирательно и фактически служило «полезной ложью», позволявшей устанавливать выгодные для либералов порядки.

По его словам, Оттава сознательно игнорировала разницу между «риторикой и реальностью». Сейчас, отметил Карни, правительство столкнулось с «разрывом» в неформальной договорённости с Вашингтоном, что привело к изменению характера двусторонних отношений.

Ответственность за это премьер возложил на «сверхдержавы», использующие экономическую интеграцию как инструмент давления. В частности, он подчеркнул, что ответные тарифы администрации Дональда Трампа на импортные товары стали одним из таких рычагов.