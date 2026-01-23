Россия усиливает позиции для ведения позиционной войны в Украине, увеличивая поставки легкой моторизованной техники, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российское командование в 2026 году планирует предоставить штурмовым подразделениям более 2,6 тыс. багги, мотоциклов и квадроциклов из резерва Генштаба. Ещё около 4,2 тыс. единиц будет поставлено оборонной промышленностью в первом квартале.

ISW отмечает, что фокус на легкой моторизации подтверждает оптимизацию российских войск под позиционную войну и указывает на ограниченное продвижение на ближайшую и среднесрочную перспективу.