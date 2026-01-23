Два человека, находившиеся в международном розыске, были экстрадированы в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Абульфата Исмайылзаде Гасан оглу и Амала Азизова Сарван оглу были удовлетворены Министерством юстиции Грузии в соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

Указанные лица были задержаны на территории Грузии и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

По данным местных СМИ, Амал Азизов и Абульфет Исмайылзаде разыскивались в рамках уголовного дела, возбужденного Государственным таможенным комитетом по факту контрабанды сигарет.