Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские власти задержали в Средиземном море танкер, следовавший из России.

По его словам, корабль находится под санкциями, что послужило основанием для его остановки.

«Мы не потерпим никаких нарушений. Сегодня утром [военнослужащие] французского военно-морского флота поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, находящегося под международными санкциями и подозреваемого в использовании провокационного флага. Операция проводилась в открытом море при поддержке ряда наших союзников», — отметил лидер страны в соцсети.