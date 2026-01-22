На ряде аккаунтов в социальной сети Facebook были распространены не соответствующие действительности заявления, якобы сделанные от имени президента Азербайджанской Республики, созданные с использованием технологии deepfake.

Об этом сообщили в Агентстве развития медиа. В ведомстве отметили, что данный пример дезинформации, сгенерированной с применением искусственного интеллекта и направленной на введение общественности в заблуждение, преследует цель завладения персональными данными граждан и причинения им материального ущерба.

Подчёркивается, что в последнее время на платформе Facebook всё чаще фиксируются случаи кибермошенничества аналогичного характера.

В Агентстве развития медиа призвали компанию Meta, являющуюся владельцем платформы Facebook, в оперативном порядке принять меры по удалению вредоносного контента. Также общественность призвали доверять исключительно информации из официальных источников, а журналистов и общественных активистов — проявлять принципиальность и бдительность в условиях распространения фальшивых и ложных информационных кампаний, в том числе с использованием технологии deepfake.