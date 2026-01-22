Лица, проводившие незаконные раскопки на территории западной башни памятника Ниялская крепость, расположенной между посёлками Лагич и Баскал, привлечены к ответственности.

Об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия.

Отмечается, что Шахмалиев Намиг Камиль оглу и Новрузов Сабит Сади оглу, действуя по предварительному сговору в составе группы лиц и из корыстных побуждений, с целью поиска клада проводили незаконные раскопки вдоль стены западной башни памятника Ниялская крепость, относящегося к IX–XII векам. В результате они обрушили стену крепости на участке длиной 5,38 метра с передней стороны и 2 метра — с задней, умышленно нанеся серьёзный ущерб наблюдательному пункту Ниялской крепости.

По данному факту 11 марта 2025 года Генеральной прокуратурой Азербайджана в отношении Намига Шахмалиева и Сабита Новрузова было возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса. Предварительное следствие по делу завершено, и 1 августа 2025 года материалы были направлены для рассмотрения в Исмаиллинский районный суд.

В настоящее время судебное разбирательство продолжается.