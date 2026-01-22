Транспортировка нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) в 2025 году составила 206,434 млн баррелей, что на 17,708 млн баррелей, или 7,9%, меньше показателя предыдущего года, сообщает турецкая компания BOTAŞ.

В декабре 2025 года по БТД было прокачано 17,319 млн баррелей нефти, что на 2,762 млн баррелей, или 13,6%, ниже результата декабря 2024 года.

Напомним, что в 2024 году по трубопроводу транспортировано 224,142 млн баррелей нефти, что на 2% меньше показателя 2023 года.

По БТД осуществляется транспортировка нефти с блока месторождений «Азери–Чыраг–Гюнешли» (АЧГ) и конденсата с месторождения «Шахдениз», а также нефти и конденсата Государственной нефтяной компании Азербайджана. Кроме того, прокачка ведётся и из других источников, включая Казахстан.