В районе Бузовна Хазарского района сегодня около 7 утра автомобиль сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

Автомобиль Mercedes, управляемый жителем столицы Шахрияром Гурбанзаде, сбил Нуриду Велиеву, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции, в Азербайджане в 2026 году зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, из которых 4 закончились смертью.

«Проведённый анализ показывает, что большинство этих инцидентов произошло в тёмное время суток в населённых пунктах, а основными причинами стали переход дороги пешеходами в неположенных местах и пренебрежение требованиями безопасности. Ещё раз напоминаем, что дорога является общим пространством для всех участников движения, и установленные правила обязательны для каждого. Несоблюдение правил дорожного движения ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и судьбу других участников движения», — отмечается в сообщении.