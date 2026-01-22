Названы даты регистрации на выпускные и вступительные экзамены.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре, выпускной экзамен на базе 11-летнего образования в средней школе будет проведён в два этапа 9 и 15 марта.

Выпускной экзамен на базе 9-летнего образования в средней школе будет организован в трёх зонах и проведён 5, 12 и 26 апреля. За месяц до экзамена будет предоставлена информация о городах и районах, относящихся к каждой зоне.

Регистрация всех абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения (I этап приёма заявлений) будет проводиться с 18 февраля по 5 марта.

Первый этап вступительного экзамена в высшие учебные заведения для выпускников предыдущих лет будет проведён 19 апреля.