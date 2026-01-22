Вооружённые силы Украины нанесли удар по порту Тамань в Краснодарском крае. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, целью атаки стали портовые терминалы, в результате чего произошло возгорание четырёх резервуаров с нефтепродуктами.

Изначально сообщалось о гибели двух сотрудников предприятия и нескольких пострадавших. Позднее оперативный штаб Краснодарского края уточнил данные: число погибших возросло до трёх человек. Восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести.