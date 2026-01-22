Торговая палата США совместно с Государственным департаментом США и Министерством торговли впервые организует двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджан.

Миссия состоится в Баку 9–10 февраля, передает Report.

В рамках двухдневного визита высокопоставленная делегация предоставит американским компаниям возможность установить прямые контакты с государственными органами Азербайджана, государственными компаниями и ведущими представителями частного сектора.

Основное внимание будет уделено энергетике и цифровой трансформации, обороне и транспорту, сельскому хозяйству и здравоохранению, а также финансам и инвестициям.

Программа миссии предусматривает встречи с представителями Администрации Президента и Кабинета министров, профильных министерств, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана, Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), ООО «PAŞA Holding», Американской торговой палаты в Азербайджане («AmCham»), а также других государственных и частных структур.