Лица, особо нуждающиеся в социальной защите, будут обучаться в платных образовательных учреждениях Азербайджана за счёт государства, за исключением дополнительного образования.

В связи с этим вносится изменение в закон «Об образовании», сообщает Report.

Законопроект будет рассмотрен сегодня на заседании парламентского Комитета по науке и образованию.

Отмечается, что согласно статье 14.8-1 закона «Об образовании», в период обучения лиц, особо нуждающихся в социальной защите, на платной основе в образовательных учреждениях, плата за обучение покрывается за счёт средств государственного бюджета.

В то же время, согласно пункту 8.2 Правил «Содержание, организация дополнительного образования и выдача соответствующего документа лицам, получившим образование по любому направлению дополнительного образования», утверждённых решением Кабинета министров, переподготовка, получение повторного высшего, среднего специального и высшего технического профессионального образования, повышение квалификации, образование взрослых осуществляются только на платной основе, и соответствующие финансовые расходы оплачиваются либо организацией, в которой работает специалист, либо самим специалистом.

Таким образом, дополнительное образование для лиц, особо нуждающихся в социальной защите, также является платным, и средства из государственного бюджета на их обучение не выделяются.

В документе отмечается, что с целью устранения противоречий между вышеуказанными нормативно-правовыми актами в статью 14.8-1 закона Азербайджанской Республики «Об образовании» вносятся соответствующие уточняющие изменения.