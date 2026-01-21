В настоящее время обеспечить более-менее стабильные графики отключений электроэнергии в Киеве невозможно, поскольку столичная энергосистема находится в аварийном режиме. Об этом говорится в сообщении энергетической компании ДТЭК.

В компании пояснили, что, несмотря на восстановление электроснабжения критической инфраструктуры, в столице сохраняется острый дефицит электроэнергии. Его недостаточно даже для того, чтобы вводить плановые графики включений и отключений.

По данным ДТЭК, подача электроэнергии осуществляется в ручном режиме — в зависимости от текущего состояния энергосистемы. Именно поэтому отключения часто затягиваются и отличаются неравномерностью.

В компании подчеркнули, что подобной ситуации ранее не наблюдалось нигде в мире: энергетическая инфраструктура подвергается разрушениям уже многие месяцы подряд без перерыва. В то же время энергетики продолжают масштабную работу, чтобы как можно быстрее вернуть город к стабильным графикам электроснабжения.

Из-за отсутствия электричества в Киеве временно закрываются отдельные торговые центры и заведения, что дополнительно осложняет ситуацию в городе.