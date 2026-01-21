Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудил с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом актуальные вопросы экономического сотрудничества между странами.

«В рамках участия в Давосском экономическом форуме под руководством президента Ильхама Алиева мы встретились с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом. Рассмотрели актуальные вопросы, стоящие на повестке экономического сотрудничества между нашими странами. Подчеркивались перспективы взаимодействия в сфере торговли, промышленности, энергетики и делового партнерства», — отметил министр в соцсети Х.