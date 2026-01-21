Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Ицхака Герцога в Азербайджан и его встречи с главой государства.

Было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-израильских отношений в различных сферах. Отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других областях.

Президенты Азербайджана и Израиля обсудили вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества.