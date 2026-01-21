С начала войны в Украине золотой запас России вырос на $216 млрд, чему способствовал резкий рост цен на драгоценный металл, сообщает агентство Bloomberg. Такой прирост практически компенсирует убытки страны от заморозки активов на Западе.

Между тем котировки золота продолжают бить рекорды: впервые в истории цена за унцию превысила $4800. На торгах 21 января февральские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX подорожали на 1,82%, достигнув максимума в $4852,6 за унцию. За последние два дня стоимость драгоценного металла выросла на 5,6%.