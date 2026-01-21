МЧС продолжает принимать меры по тушению пожара, возникшего в объекте, расположенном на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе города Баку.

Как сообщает МЧС, в мероприятиях по борьбе с огнём задействованы в общей сложности 18 единиц техники и 70 человек личного состава Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.



Сегодня около 12:30 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Наримановского района в связи с пожаром.

«К месту вызова незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Бригадой скорой помощи одному человеку на месте была оказана медицинская помощь », — говорится в сообщении.

12:27 Благодаря оперативным действиям сил Государственной службы пожарной безопасности Министерства чрезвычайных ситуаций предотвращено распространение пожара, возникшего на объекте, расположенном на проспекте Зии Буниятова.

12:27 На горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о пожаре на объекте в Наримановском районе столицы, на проспекте Зии Буниятова.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной безопасности МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.