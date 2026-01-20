Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что неформальный подход, включая совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом, мог бы помочь в решении вопроса, связанного с Гренландией. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

По словам Стубба, в сложных ситуациях иногда полезно притормозить и сменить формат общения, чтобы найти компромиссное решение. Он отметил, что традиционные дипломатические методы не всегда оказываются эффективными.

«Порой лучше притормозить — например, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Если бы можно было уговорить президента Трампа сходить в сауну — полагаю, мы бы чего-то достигли. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Почему бы и нет?» — заявил президент Финляндии.

Стубб выразил надежду, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе удастся продвинуться в разрешении «сложной ситуации» вокруг Гренландии, в том числе за счет более неформального диалога между лидерами.