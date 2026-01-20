Euronews подготовил материал в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Отмечается, что ежегодно 20 января азербайджанский народ чтит память жертв кровавой расправы, совершённой бывшим СССР против мирного населения. Об этом сообщает «Азертадж».

Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 января посетил Шехидляр хиябаны и почтил память жертв трагедии 1990 года, возложив венок к мемориалу «Вечный огонь». Годовщина этих событий ежегодно отмечается в стране как День всенародной скорби.

События Черного Января рассматриваются как поворотный момент на пути Азербайджана к независимости. В январе 1990 года власти бывшего Советского Союза ввели войска без предупреждения населения, в результате чего погибли не менее 140 мирных жителей, включая детей, женщин и пожилых, и более 700 человек получили ранения.

Тысячи людей ежегодно направляются к Шехидляр хиябаны, чтобы почтить память погибших. Посещение Президентом является частью широкой программы памяти по всей стране.