Президент Азербайджана Ильхам Алиев является моим другом. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

По данным Report, Вучич подчеркнул, что, несмотря на сравнительно небольшое население своих стран — около 3 млн человек в Армении, 7 млн в Сербии и 10 млн в Азербайджане — их роль в будущем будет только возрастать.

«Я уверен, что в будущем наше значение вырастет. Нам предстоит находить общий язык друг с другом и делать многое совместно. Сегодняшний мир, где часто отсутствуют правила, действует по принципу “большая рыба ест маленькую”, и это признают открыто», — отметил Вучич.

Президент Сербии также подчеркнул важность сотрудничества и совместных действий, добавив, что альтернативой для этих стран является либо вступление в крупные геополитические блоки, либо защита собственного суверенитета и независимости. По его мнению, народы Азербайджана, Армении и Сербии выберут второй путь — сохранение национальных интересов при открытости к сотрудничеству со всеми партнерами.