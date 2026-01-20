Обе стороны (Азербайджан и Армения – ред.) должны больше демонстрировать результаты мирного сосуществования, чтобы мы могли также засвидетельствовать полную поддержку наших обществ в этом процессе.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

«Я очень оптимистичен, потому что достигнутое нами действительно приносит огромную пользу как Армении и Азербайджану, так и Южному Кавказу», — отметил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что при наличии твердой политической воли с обеих сторон и приверженности миру примирение возможно за относительно короткий срок.

«То, что было подписано (в Вашингтоне в связи с мирным соглашением – ред.), сегодня воплощается в практические результаты. Мы не только живем в мире всего 5-6 месяцев и наслаждаемся этой ситуацией, ни Армения, ни Азербайджан, будучи независимыми государствами, никогда не жили в мире», — отметил глава государства.