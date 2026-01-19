Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев заявил, что избирательный подход и двойные стандарты неприемлемы в вопросах суверенитета и территориальной целостности государств. Выступление состоялось в ходе дискуссии высокого уровня «Уставу ООН 80 лет: Переосмысление предотвращения и урегулирования конфликтов» в штаб-квартире организации.

Дипломат подчеркнул, что основной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, однако за последние восемь десятилетий наряду с успехами были и серьезные отступления. «Стороны, нарушающие международное право, часто используют механизмы урегулирования конфликтов для укрепления военных приобретений, продления безнаказанности и затягивания мира путем неверного толкования норм и принципов», — отметил Мусаев. Он подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества против дезинформации и неправильных интерпретаций.

Постпред заявил о недопустимости превращения мирного урегулирования споров в средство для замораживания результатов вооруженных конфликтов, что подрывает значение запрета на применение силы и права на самооборону. По его словам, посредничество должно оставаться добровольным и не мешать международным организациям выполнять свои мандаты.

Особое внимание Мусаев уделил важности международной солидарности со странами, пережившими конфликты, отметив значимость восстановления разрушенных городов, реабилитации окружающей среды и безопасного возвращения вынужденных переселенцев.

В заключение дипломат подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе и за его пределами, а также расширять международное и региональное партнерство и сотрудничество.