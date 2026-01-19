В 2025 году совокупное состояние миллиардеров достигло 18,3 триллиона долларов, сообщает CNN со ссылкой на отчет Oxfam.

Этот показатель оказался самым высоким в истории человечества. Более того, богатства миллиардеров росли в прошлом году более чем на 16 процентов — в три раза быстрее, чем за последние пять лет. С 2020 года объем их состояния увеличился на ошеломляющие 81 процент.

Количество миллиардеров впервые превысило 3000 человек. При этом в отчете подчеркивается, что эти рекордные показатели наблюдаются на фоне того, что каждый четвертый человек в мире недоедает, а почти 50 процентов населения Земли живет в бедности.