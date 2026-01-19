Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) и Центральный банк Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере рынков капитала, страхования и оборота криптоактивов.

Документ предусматривает обмен опытом и информацией, реализацию совместных образовательных и исследовательских проектов, а также проведение международных мероприятий и учебных программ. Особое внимание стороны намерены уделить развитию финансовых технологий, повышению финансовой инклюзивности и эффективности регулирования цифровых финансовых услуг.

В НАПП отметили, что меморандум отражает взаимную заинтересованность двух стран в укреплении институционального взаимодействия и развитии современных финансовых рынков.