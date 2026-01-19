В отношении реабилитационного центра Qurtuluş, оказывающего психологическую помощь людям с наркотической и другими видами зависимости, возбуждено уголовное дело, сообщают местные СМИ.

Основанием для начала уголовного производства стало обращение, направленное в органы прокуратуры. Расследование ведётся прокуратурой города Сумгайыт.

Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за доведение до самоубийства, а также за незаконное лишение свободы в отношении двух и более лиц и незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

По имеющимся данным, жалоба, послужившая поводом для возбуждения дела, поступила в прокуратуру в декабре.

Отметим, что ранее центр Qurtuluş обнародовал видеоматериалы с участием Насими Набизаде и Джейхуна Аскерова, проходящих лечение от наркозависимости, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию.