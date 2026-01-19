Казахстанская нефтедобывающая компания «Тенгизшевройл» (ТШО) временно остановило добычу нефти на месторождениях Тенгиз (крупнейшее в Казахстане) и Королевское в связи с возникшими проблемами в работе систем распределения электроэнергии.

В ТШО уточнили, что решение о приостановке добычи было принято в качестве меры предосторожности после выявления ситуации, затронувшей отдельные элементы электрораспределительных систем на производственных объектах.

В компании подчеркнули, что инцидент не повлек за собой пострадавших среди персонала. В настоящее время технические службы проводят проверку и устанавливают причины возникших неполадок.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов. Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших не зафиксировано. На тот момент производственная деятельность ТШО продолжалась в штатном режиме.