Для иностранных продюсеров устанавливаются льготы, связанные со съёмками фильмов в Азербайджане.

Это отражено в предлагаемой к внесению в закон «О кинематографии» поправке, обсуждавшейся сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по культуре, передает АПА.

Согласно проекту, осуществление стимулирующих мер для привлечения иностранных продюсеров к производству фильмов на территории Азербайджана будет включено в число основных форм государственной поддержки кинематографии.

С целью привлечения иностранных продюсеров к производству фильмов на территории Азербайджана часть расходов, понесённых на производство фильмов, будет частично компенсироваться.

Частичное возмещение расходов, понесённых на производство иностранных и совместных фильмов, будет осуществляться в порядке и на условиях, определяемых органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.