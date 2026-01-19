В связи с 20 Января — Днём всенародной скорби, завтра ЗАО «Бакинский метрополитен» будет работать в усиленном режиме.

Согласно информации, на станциях «20 Января», а также «Ичеришехер» и «Эльмляр Академиясы», расположенных вблизи Аллеи шехидов, где пройдут памятные мероприятия, будут применены специальные меры контроля. График движения поездов будет изменён, резервные составы будут приведены в готовность для выпуска на линию.

В 12:00 на всех станциях метро движение поездов будет приостановлено, и память шехидов будет почтена минутой молчания.